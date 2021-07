UPDATE Un mort si patru răniți după ce o mașină s-a răsturnat pe un drum din Giurgiu. Un elicopter a fost chemat sa preia victime

Bărbatul aflat în stop cardio-respirator în urma accidentului produs pe DN 5 a decedat în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical sosit la faţa locului.La sosirea echipajelor medicale unul dintre pasageri se afla în stop cardio-respirator, iar celelalte patru persoane sunt rănite. La locul accidentului intervine un elicopter SMURD Accidentul s-a produs pe DN5, in apropierea localităţii Uzunu, zona cunoscută sub denumirea Hanul Fermierului. Reprezentanţi ai Poliţiei Judeţene Giurgiu au declarat pentru News.ro că în evenumentul rutier a fost implicat un singur autoturism care s-a răsturnat."După sosirea la locul solicitării s-a constatat că în accident era implicat un singur autoturism, aflat în afara părţii carosabile in care se aflau 5 persoane. 2 dintre acestea erau încarcerate la sosirea echipajelor, 3 fiind în afara autoturismului. Dintre cele două victime incarcerate, din păcate, una se află în stop cardio-respirator, echipajele medicale efectuând in aceste momente manevrele de resuscitare cardio-pulmonara. Cealaltă victimă nu prezintă traumatisme severe, iar dintre celelalte 3 victime, una prezintă o fractura de membru inferior, celelalte două fiind conştiente şi cooperante, însă fără traumatisme vizibile", informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.La faţa locului a fost solicitată de asemenea intervenţia unui elicopter SMURD, ca va prelua o femeie de 21 de ani cu răni grave.Traficul rutier este blocat pe DN 5 pe sensul de mers către Bucureşti.La faţa locului s-au intervin o autospecială de stingere cu apă şi spuma dotată cu modul de descarcerare din cadrul Punctului de lucru Călugăreni, o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă SMURD din cadrul Detaşamentului de pompieri Giurgiu, două ambulanţe tip B şi una tip C, din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Giurgiu, precum şi elicopterul SMURD.