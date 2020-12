Roman, mort intr-un tragic accident rutier petrecut in Marea Britanie. Apelul facut pe Facebook de sotia indurerata

Potrivit adevarul.ro , sotia lui Florin Hudescu, care nu mai primise nici un semn de la barbat, a lansat sambata, 14 decembrie, un apel pe Facebook "Dragi prieteni am o rugaminte, va rog din suflet pe cei care i-ati vazut sau ati vorbit cu Hudescu Mihaita Florin si Onu Crisan, va rog frumos sa ma contactati. Din data de 11 decembrie 2020, de la ora 23:30, sunt de negasit. La ora mentionata mai sus erau in Anglia, in orasul Newbury", a fost, potrivit sursei citate, mesajul sotiei soferului, publicat sambata si distribuit de mii de oameni pe Facebook.Sursa amintita mai arata ca a doua zi femeia a primit vestea tragica. Hunedoreanul a murit intr-un accident rutier petrecut in noaptea de 12 decembrie, pe un drum din districtul Oxfordshire, dupa ce camioneta in care se afla ca pasager, alaturi de un alt sofer roman a intrat in coliziune cu un autotren pe o autostrada "Dragi prieteni, in calitate de frate al lui Hudescu Mihaita Florin, confirm decesul acestuia in accidentul de sambata dimineata in UK zona Oxfordshire. Multumim tuturor care au furnizat diverse informatii aici cat si in privat", a informat fratele victimei, Alin Hudescu.Sotia barbatului a facut un apel la cei care o pot sprijini pentru repatrierea trupului lui Florin.