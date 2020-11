Romania, intre cele 24 de state care nu au reusit sa aplice Directiva privind continutul audiovizual. Comisia Europeana a lansat proceduri de infringement

Noile reguli din UE au ca obiectiv crearea unui cadru potrivit pentru era digitala, care sa duca la un peisaj audiovizual mai sigur, corect si divers.Acestea consolideaza protectia publicului, in special privind siguranta celor mai vulnerabili, precum minorii, si extinderea regulilor privind discursul instigator la ura pe platformele de video-sharing si promoveaza diversitatea culturala in presa audiovizuala, in acelasi timp introducand in premiera cerinte privind independenta entitatilor care reglementeaza presa nationala si garantarea pluralismului media.Termenul limita pentru transpunerea Directivei in legislatie nationala a fost 19 septembrie 2020 si doar Danemarca, Ungaria, Olanda si Suedia au comunicat masurile de transpunere si au declarat comunicarea lor ca finalizata.Astfel, Comisia a trimis scrisori de atentionare catre Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franta, Croatia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Austria, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda si Marea Britanie, cerandu-le sa furnizeze informatii suplimentare.Statele au acum la dispozitie 2 luni in care sa raspunda.Margrethe Vestager, vicepresedinte al programului "A Europe Fit for the Digital Age", a transmis: "Ne dorim un mediu concurential echitabil pentru toti actorii din media si sa protejam copiii si consumatorii mai bine cand acceseaza continut audiovizual. De asemenea, vrem sa garantam mai multa diversitate pe platformele video-on-demand si un peisaj audiovizual mai corect. Din acest motiv avem reguli comune. Audiovisual Media Services Directive merita tot efortul nostru colectiv. Este o realizare importanta, care va stimula diversitatea culturala in serciviile audivizuale".Věra Jourova, vicepresedinte al "Values and Transparency", a spus: "Este momentul care toate statele membre sa transpuna regulile si sa o faca bine. Directiva revizuita este o piesa cheie de legislatie pentru pluralismul media. Consolideaza independenta organismelor de reglementare a media, incurajeaza transparenta proprietatii media si promoveaza educatia prin media".Thierry Breton, comisar pentru Piata International, este de parere ca aceste noi reguli "protejeaza mai bine publicul, in special pe cei mai vulnerabili, precum minorii""Ele nu ne aduc vreun beneficiu daca raman pe hartie. Fac apel la statele membre sa adopte aceste reguli fara intarzieri pentru a asigura un mediu online mai sigur, mai corect si mai divers".Comisia Europeana a propus Audiovisual Media Services Directive revizuita in mai 2016, cu o abordare nou privind platformele online. Parlamentul European si Consiliul UE au adoptat-o in noiembrie 2018.Principalul obiectiv este de a crea si asigura functionarea corespunzatoare a unei singure piete europene pentru serviciile media audiovizuale, contribuind la promovarea diversitatii culturale, oferind un nivel adecvat de protectie a consumatorului si aparand pluralismul media.Statele membre UE au avut la dispozitie 21 de luni pentru a transpune aceste reguli in lege.CITESTE SI: Poluarea aerului ramane o cauza principala a deceselor premature in Europa