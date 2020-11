Romania, Malta si Cipru aloca cel mai putin pentru cercetare si dezvoltare

Cercetarea si dezvoltarea (R&D) reprezinta un motor cheie al inovarii, iar cheltuielile pe acest segment si procentul din PIB alocat sunt doi indicatori folositi pentru a monitoriza resursele alocate stiintei si tehnologiei pe plan global.In 2019, cele 27 de state membre UE au cheltuit peste 306 miliarde de euro cu cercetarea si dezvoltarea. Fata de alte economii importante, procentul din PIB alocat de UE este mai scazut decat in Coreea de Sud (4,52% in 2018), Japonia (3,28% in 2018) si SUA (2,82% in 2018), dar este la acelasi nivel cu China (2,06% in 2018), mai ridicat decat in Marea Britanie (1,76%) si mult mai ridicat decat in Rusia (1,03%) si Turcia (1,03% in 2018).Cele mai multe cheltuieli de cercetare si dezvoltare s-au indreptat catre sectorul intreprinderilor si ideilor de afaceri, reprezentand 66% din totalul R&D alocate in 2019, urmat de sectorul invatamantului superior (22%), sectorul guvernamental (11%) si cel privat non-profit (1%).In 2019, cel mai ridicat procent din PIB alocat cheltuielilor de cercetare si dezvoltare, de peste 3%, a fost in Suedia (3,39%), Austria (3,19%) si Germania (3,17%). Aceste tari sunt urmate de Danemarca (2,96%), Belgia (2,89%) si Finlanda (2,79%), aproape de nivelul de 3% din PIB.La polul opus, opt state membre au alocat sub 1% din PIB cheltuielilor de cercetare si dezvoltare Romania (0,48%), Malta (0,61%), Cipru (0,63%), Letonia (0,64%), Irlanda (0,78%), Slovacia (0,83%), Bulgaria (0,84%) si Lituania (0,99%).In ultimii zece ani, procentul din PIB alocat cheltuielilor de cercetare si dezvoltare a crescut in 19 state membre, cel mai semnificativ avans fiind in Belgia (de la 2% din PIB in 2009 la 2,89% in 2019, o crestere de 0,89 puncte procentuale (pp), Polonia (0,66 pp), Cehia (0,65 pp) si Grecia (0,64 pp).In schimb, procentul din PIB alocat cheltuielilor de cercetare si dezvoltare a scazut in sase tari membre, cel mai semnificativ declin fiind in Finlanda (minus 0,94 pp) si Irlanda (minus 0,83 pp), si a ramas stabil in Franta si Suedia.CITESTE SI: India va produce o parte din vaccinul rusesc contra COVID-19