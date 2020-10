Satu Mare: Femeie accidentata mortal dupa ce un autoturism a fost proiectat de alt autovehicul intr-o florarie

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Satu Mare, un autoturism a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, dupa care a fost proiectat intr-o cladire, lovind un pieton."Un autoturism condus de un barbat de 30 din jud. Bihor care se deplasa pe strada Ady Endre a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus de o femeie de 43 de ani din Satu Mare. In urma impactului, autoturismul condus de bihorean a intrat intr-o cladire aflata la intersectia strazii Ady Endre cu Stefan cel Mare. In urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat ca cei doi conducatori auto nu au consumat alcool . Cercetarile sunt in desfasurare pentru a se stabili fondul producerii evenimentului rutier", a transmis IPJ Satu Mare.Femeia lovita a fost prinsa intre autoturism si peretele distrus al florariei, fiind nevoie de interventia unui echipaj de descarcerare.Potrivit ISU, femeia de 60 de ani a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, unde a decedat.