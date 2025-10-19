Seful SRI Sibiu va fi inlocuit din functie, dupa ce a provocat un accident

Directorul SRI de la Sibiu, Valentin Giupana, va fi schimbat joi din functie, din cauza ca in urma cu o luna a provocat un accident rutier si a fugit de la fata locului.

Giupana va fi numit director adjunct la SRI Alba, au declarat surse oficiale pentru Evenimentul Zilei.

Postul lasat liber de acesta la Sibiu va fi preluat de un ofiter de la Bucuresti. Valetin Giupana a provocat la sfarsitul lunii iulie un accident usor, unde au fost ranite trei persoane, insa a fugit de la fata locului si l-a anuntat pe seful Politiei de acest lucru.

Seful SRI este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si pentru fuga de la locul accidentului, desi politistii sibieni sustin ca Giupana a plecat pentru cateva minute de la locul accidentului, deoarece il durea capul.

"Precizam faptul ca dupa ce echipa operativa a Biroului Rutier Sibiu a ajuns la fata locului si dupa plecarea spre spital a echipajului SMURD cu persoanele ranite, G.V. (Giupana Valentin - n.r.) a acuzat afectiuni medicale (cefalee, hemoragie nazala) motiv pentru care a lipsit aprox. 15-20 de min. de la locul accidentului pentru ingrijiri medicale, care i-au fost acordate ambulatoriu, conform declaratiei acestuia", se arata in comunicatul politiei sibiene.

