Sibiu: O femeie insarcinata a fost ranita intr-un accident rutier produs pe Transfagarasan, la Balea Lac

"ISU Sibiu a intervenit de urgenta cu doua echipaje SMURD pe DN7 C, zona Balea Lac, unde un autoturism a iesit de pe partea carosabila. La fata locului s-au acordat ingrijiri medicale unei femei de aproximativ 28 de ani, insarcinata in prima luna. Aceasta a fost transportata la UPU Sibiu cu umarul dislocat", a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Alina Voina.Un sofer din Giurgiu a pierdut controlul masinii pe Transfagarasan si a iesit in afara soselei."DN 7C, un sofer in varsta de 30 de ani, in timp ce conducea un autoturism dinspre Balea Lac spre Balea Cascada, a pierdut controlul directiei si a iesit in afara partii carosabile. Pasagera din auto, femeie in varsta de 28 de ani, a fost transportata la spital, constienta. Ambii sunt din judetul Giurgiu", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, Elena Welter.