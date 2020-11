Sofer arestat pentru infractiuni grave in serie. Prins la volan fara permis, a lovit cu masina o politista si a batut un jandarm

Potrivit Politiei Judetene Ialomita, un barbat de 32 de ani din Harsova a fost depistat in cadrul unui filtru rutier de un echipaj de politie , in timp ce conducea un autoturism raza orasului Tandarei fara a detine permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.In timpul verificarilor efectuate in bazele de date, conducatorul auto a demarat in tromba incercand sa fuga de la fata locului, lovind cu partea dreapta a autoturismului o politista ce se afla in filtrul rutier.Barbatul a fost urmarit si interceptat in scurt timp pe raza orasului Tandarei, iar in momentul in care a fost extras din autoturism, a lovit cu pumnii si picioarele un jandarm care acorda sprijin efectivelor de politie. Intrucat soferul mirosea a alcool , i s-a solicitat testarea cu aparatul Drager, insa barbatul a refuzat atat etilotestul in aerul expirat, cat si prelevarea de probe biologice de sange.Citeste si: