Soferii care provoaca accidente soldate cu decese sau vatamari corporale ar urma sa plateasca cu 40% mai mult pentru RCA

Cea mai importanta modificare se refera la propunerea cresterii penalizarilor in cazul soferilor care provoaca accidente soldate cu vatamari corporale sau decese. Acestia vor plati cu pana la 40% mai mult pentru RCA in anul urmator.In prezent, articolul 32 din Norma ASF 20/2017 prevede ca, in cazul existentei unor daune platite, soferii sunt penalizati cu doua clase de malus (20%) si cresterea aferenta a primei de asigurare pentru fiecare incident pentru care s-a platit o despagubire.La acest articol, proiectul supus consultarii publice diferentiaza penalizarea dupa tipul incidentului, ajungand pana la 4 clase malus (40%):- doua clase pentru fiecare eveniment din care au rezultat numai prejudicii materiale;- patru clase pentru fiecare eveniment soldat cu vatamarea sanatatii si a integritatii corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane.