O soferita de 25 de ani a facut prapad pe o strada din Cluj-Napoca. Politia a gasit droguri in masina acesteia

"Din primele informatii, conducatoarea autoturismului care circula pe strada Septimiu Albinii in directia strazii Nicolae Titulescu ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu un autoturism care circula din sensul opus, lovind apoi un autoturism si o remorca parcate, iar ulterior un imobil.", transmis IPJ Cluj. Conducatoarea auto a fost transportata la o unitate medicala. Testarile cu aparatul etilotest au rezultat negative.In masina care era condusa de tanara de 25 de ani au fost gasite droguri, urmand a fi trimise unitatii competente in vederea analizarii.De asemenea, conducatoarei auto urmeaza a-i fi recoltate probe biologice pentru a se vedea daca nu cumva consumase substante interzise.