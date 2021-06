O soferita beata a ajuns cu masina in mijlocul lacului. Un politist a salvat-o la limita. "Ridic-o, ca se duce la fund, prinde-o de par." VIDEO

Femeia consumase alcool inainte de a se urca la volan, iar politistii nu au stabilit inca daca a fost o tentativa de sinucidere sau un accident , informeaza ziaruldeiasi.ro. "Politistii au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca un auto a parasit partea carosabila si a cazut in lacul Ciric. Echipajul rutier ajuns la fata locului a testat conducatoarea auto (care a fost scoasa din apa de un politist local), rezultatul fiind de 1.09 mg/l alcool pur in aerul expirat. Femeia a fost transportata la spital pentru investigatii medicale. Politistii continua cercetarile", potrivit IPJ Iasi.Un politist care era in patrulare a salvat-o de la inec. Un alt barbat a inotat pana la masina si l-a ajutat."Ridic-o, Cristi, ca se duce la fund, repede, repede. E in fata, prinde-o de par. Lasa capul intr-o parte", se aude pe imaginile filmate de martori."Politistii locali care efectuau serviciul de asigurare a ordinii si sigurantei publice in zona Lacului Ciric au salvat de la inec o tanara care din motive necunoscute a ajuns cu masina in lac.Politistul local salvator este NECULAU CRISTIAN, acesta activeaza in cadrul Serviciului Siguranta Circulatiei", a transmis politia locala.