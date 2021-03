Soferita din Capitala care a accidentat mortal doua fete a declarat ca a avut o criza de stranut. Anterior, ea a spus ca a incurcat pedalele

La primele audieri, soferita a spus ca a incurcat pedala de frana cu cea de acceleratie, intrucat nu sofa prea des. Atunci, ea a negat ca ar fi consumat alcool , insa rezultatele testelor au indicat ca a consumat alcool inainte sa se urce la volan. Femeia a fost retinuta pentru 24 de ore, pentru infractiunile de ucidere din culpa si conducere sub influenta bauturilor alcoolice, luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si conducere sub influenta alcoolului", au transmis autoritatile.Ea urmeaza sa fie dusa in instanta cu propunere de arestare preventiva.Imediat dupa accident soferita a ajuns la spital , dupa ce a fost agresata de multimea stransa la fata locului, fiind lovita atat ea, cat si sotul sau, aflat pe scaunul din dreapta al masinii.