La un pas de accident. Cisterna filmata in trafic in timp ce facea manevre periculoase pe un drum extrem de circulat din Cluj VIDEO

In imagini se vede cum, la un moment dat, soferul cisternei intra intr-o depasire periculoasa. Nu are loc sa se replieze, astfel ca soferii masinilor din fata trag spre dreapta.La un moment dat ca sa evite o ciocnire frontala, acesta trage spre drepata, "impingand" practic o autoutilitara catre marginea carosabilului.De remarcat ca soferul intra in depasire pe linie continua, intr-o zona fara vizibilitate."La data de 25 mai 2021, in urma imaginilor aparute in spatiul public, in care se observa conducatorul unui ansamblu de vehicule, care, in timp ce se deplaseaza pe DN1C, in interiorul localitatii Bontida, efectueaza o depasire neregulamentara, politistii Serviciului Rutier Cluj s-au sesizat din oficiu.In urma verificarilor efectuate, astazi, 26 mai, conducatorul auto a fost identificat, fata de acesta fiind luata masura sanctionarii contraventionale, in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2002, iar, ca masura complementara, a fost suspendata exercitarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile".