Cinci persoane au fost ranite in Arges in urma unui accident in care au fost implicate doua masini

Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, accidentul a avut loc in comuna Buzoiesti, satul Cornatel. In conditiile in care datele primite de autoritati arata ca 11 persoane se aflau in cele doua autovehicule, la fata locului au fost trimise cinci ambulante - doua SMURD si trei echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean - dar si o autospeciala de stingere."Evenimentul s-a soldat cu cinci victime , patru dintre acestea au suferit rani la nivelul membrelor, au primit ingrijiri medicale si au fost transportate la spital. Cea de a cincea a refuzat transportul la spital. Doua victime au fost preluate de doua echipaje ale serviciului de ambulanta judetean, iar celelalte au fost preluate de echipajele SMURD. De asemenea, militarii asigura masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor", precizeaza ISU Arges.Victimele sunt o minora de 17 ani, o tanara de 19 ani si trei femei de 39, 66 si 73 de ani.Conform politistilor argeseni, accidentul s-a produs in conditiile in care soferul autoturismului a acrosat microbuzul in timpul unei depasiri."Din verificarile preliminare efectuate de politistii Formatiunii Rutiere Costesti, s-a stabilit ca un barbat de 52 de ani, din Pitesti, care conducea un autoturism pe DJ 504, pe raza localitatii Buzoesti, in directia Recea spre Costesti, in timpul efectuarii manevrei de depasire a unui maxi-taxi, a intrat in coliziune cu autovehiculul pe care il depasea, in imprejurari care vor fi stabilite in urma cercetarilor", transmite Politia judeteana Arges.Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, in cazul conducatorului autoturismului rezultand ca se afla sub influenta alcoolului, cu o valoare sub limita de 0,40 mg/l. Acesta a fost condus la o unitate medicala, pentru recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma accidentului politistii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.