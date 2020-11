STUDIU Copiii din Romania considera parintii, profesorii si personajele animate principalele modele care ii inspira

Cea de-a sasea editie a campaniei anti-intimidare "Clubul Prieteniei - Fii prietenos, nu rautacios!", gandita de Cartoon Network si Asociatia Telefonul Copilului, este in desfasurare si prezinta factorii care stimuleaza comportamentul de bunavointa, bunatate si prietenie la copii.Copiii din Romania considera parintii, profesorii si personajele animate ca fiind principalele modele care ii inspira sa fie buni cu ceilalti. Campania din 2020 continua sa consolideze mesajul traditional de prietenie printr-o serie de clipuri animate, care ii incurajeaza pe copii sa relationeze unii cu altii, sa fie empatici si sa nu ramana nepasatori.Potrivit unei cercetari realizate de WarnerMedia si Quantilope pentru Cartoon Network in octombrie 2020, copiii din Romania considera ca i-ar ajuta sa fie mai buni daca ar vedea un comportament similar la parinti si daca acestia ar incuraja bunatatea.Membrii familiei sunt cele mai importante modele de inspiratie (77%) ale copiilor pentru o atitudine binevoitoare si prietenoasa fata de ceilalti, fiind urmati de profesori (37%) si de personajele animate de la televizor (33%).Studiul a fost facut in Cehia, Germania, Ungaria, Polonia si Romania, pe un esantion de 4.027 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani.Intr-un alt studiu, realizat de Opinion matters pentru Cartoon Network (octombrie - noiembrie 2019), copiii romani considera ca joaca impreuna cu altii reprezinta cel mai frecvent act de bunatate pe care il fac (70%), urmat de invitarea cuiva la petrecerea de ziua de nastere (60%), impartirea mancarii (59%) si imbratisarea ori impartirea jucariilor cu alti copii (fiecare cu 59%). Studiul mai releva faptul ca este mai probabil pentru copii sa fie buni cu parintii (66%) si prietenii (51%), bunicii (46%) si fratii (40%).Acest studiu a fost efectuat in 14 tari din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, pe un esantion de 6.539 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani.Daca in anii precedenti, hartuirea ocupa predomina (circa 80%) in gradinite si scoli, contextul epidemiologic actual a generat modificari.Ca urmare a pandemiei, cursurile scolare au suferit modificari structurale, iar tot mai multe cazuri de bullying au avut loc in spatiul public si online. In urma situatiilor inregistrate de Asociatia Telefonul Copilului, bullying-ul afecteaza copiii in continuare, indiferent daca acesta este prezent ca amintire (de exemplu: daca a avut loc inainte de inchiderea unitatilor de invatamant), ca o realitate actuala, respectiv ca un eveniment / comportament pe care acestia il anticipeaza a se desfasura odata cu redeschiderea unitatilor de invatamant.Formele abuzului sesizate au fost: insulte, jigniri, porecle (41,6%), loviri, imbranciri (36,1%), respectiv intimidare, denigrare, insulte cu privire la relatii si statutul social (19,4%).In continuare cea mai afectata categorie de varsta este 13 - 15 ani, urmata de categoria 10 - 12 ani."Bullying-ul continua sa reprezinte o amenintare pentru majoritatea copiilor. Acum, mai mult ca oricand, in contextul pandemiei, participarea parintilor la prevenirea acestui fenomen, precum si implicarea lor activa in educatia copiilor sunt masuri esentiale in lupta impotriva agresiunii bullying la nivel national. Potrivit cercetarilor efectuate de Asociatia Telefonul Copilului in 2019 si prezentate la Forumul National Anti-Bullying, 83% dintre profesori considera ca educatia pe care o primesc copiii in cadrul familiilor lor este esentiala pentru prevenirea bullying-ului. Incurajam un comportament pozitiv, cresterea gradului de constientizare a tuturor partilor implicate, precum si raportarea oricarui comportament de bullying prin linia noastra telefonica, 116111, astfel incat vocea fiecarui copil care are nevoie de ajutor sa fie auzita", a declarat Catalina Surcel, director executiv al Asociatiei Telefonul Copilului.Proiectul derulat de Cartoon Network impreuna cu Asociatia Telefonul Copilului are ca scop sensibilizarea, prevenirea si identificarea cazurilor de agresiune - violenta fizica sau verbala, abuz emotional, hartuire si excludere - ale caror victime au nevoie de ajutor specializat si care pot beneficia de consiliere oferita de psihologi si asistenti sociali.Copiii, victimele sau colegii lor, precum si parintii sunt incurajati sa ceara sprijin la 116 111 (Telefonul Copilului) sau sa gaseasca sfaturi online.Telefonul Copilului ofera asistenta specializata si indrumare pentru copiii afectati de bullying (hartuire), pentru familiile lor, precum si martorilor care asista la agresiunile de tip bullying si simt nevoia sa ajute.CITESTE SI: STUDIU Peste un sfert dintre romanii care muncesc de acasa spun ca starea lor emotionala s-a inrautatit