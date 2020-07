Tanar de 18 ani mort in accidentul provocat de un prieten beat. Masina in care se aflau s-a facut zob dupa impactul cu un stalp

Accidentul rutier grav a avut loc in dimineata zilei si a fost provocat de soferul de 19 ani beat, care-si sarbatorea ziua de nastere. In masina se aflau trei persoane. Tanarul de 18 ani din dreapta soferului a murit in urma imapactului violent cu un stalp de electricitate din beton. Soferul si celalalt pasager au fost transportati la spital."Un localnic in varsta de 19 ani a condus un autoturism si, pe fondul vitezei neadaptate si al conducerii sub influenta alcoolului, a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in coliziune laterala cu un stalp de sustinere a retelei electrice aflat pe partea stanga a sensului de mers", a transmis Elena Welter, purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu.