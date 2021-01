Tanar, ranit grav dupa ce a intrat cu masina intr-un utilaj de deszapezire

Accidentul a avut loc pe DN 59, care leaga Timisoara de Moravita. Potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, soferul unui autoturism AUDI a intrat intr-un utilaj de deszapezire , iar in urma impactului autoturismul a fost distrus, iar tanarul a fost ranit grav.Sursa citata mai arata ca soferul care a intrat cu masina in utilajul de deszapezire era baut. Circulatia a fost intrerupta, dar a fost reluata in jurul orei 6.00.