Tanar strivit de o masina in timp ce astepta sa scoata bani la un bancomat din Piatra Neamt. Soferita a incurcat frana cu acceleratia

Incidentul a avut loc intr-o parcare din zona "Orion", in centrul orasului, la scenele de groaza asistand neputinciosi taximetristii din parcare, trecatori, dar si alte cateva persoane, care stateau la coada pentru a extrage numerar de la aparatul bancar.Autorul accidentului este o tanara de 20 de ani, care a incurcat frana cu acceleratia. Pana sa-l accidenteze pe un tanar de 21 ani, soferita a acrosat autoturismul unui taximetrist aflat in asteptarea clientilor.Victima a avut noroc deoarece bancomatul nu era montat intr-un perete de beton, ci in unul construit din rigips. In momentul cand masina a intrat in el, barbatul a fost impins in interior cu tot cu zidul din material."Este vorba despre o soferita de 20 ani din Rediu care ar fi confundat pedalele in momentul in care a vrut sa iasa din parcare, a acrosat un taxi care era parcat in statie, a intrat in coliziune cu un imobil (sediul BRD ) si a surprins un tanar de 21 ani din Piatra-Neamt care era la bancomat. Victima a fost transportata la spital, iar soferita a fost testata alcoolscopic, rezultatul fiind zero. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa", a transmis IPJ Neamt.Victima a fost transportata la spital cu rani grave, iar tanara soferita este cercetata penal pentru vatamare corporala din culpa.