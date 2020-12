Grav accident rutier, langa Timisoara. O tanara de 22 de ani a murit

Potrivit adevarul.ro, accidentul a avut loc intr-o intersectie din comuna Dumbravita, iar primele cercetari ale Politiei arata ca vinovat de producerea accidentului este un tanar care se afla la volanul unei autoutilitare si care nu a acordat prioritate de trecere tinerei.Sursa citata mai arata ca masina in care se afla tanara de 22 de ani a fost lovita in plin din lateral, iar in urma impactului tanara a murit."Un tanar de 22 de ani a condus o autoutilitara pe strada Ghioceilor, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o tanara de 22 de ani care se deplasat pe strada Mozart . In urma impactului, tanara de 22 de ani a decedat. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Timis, pentru adevarul.ro.