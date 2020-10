VIDEO Cine este tanarul mort in accidentul de parapanta din Bucegi. A ajuns celebru in Romania dupa o emisiune la PRO TV

Anuntul a fost facut de ProTv . Nu era pentru prima data cand George Maris practica "speed flying", un sport riscant, cu putini adepti in tara noastra.George era un om extrem de discret. Publicul larg l-a cunoscut odata cu difuzarea concursului "Ninja Warrior", la PRO TV, in 2018."Atuul meu in competitia asta ar fi o combinatie intre agilitate si forta. Daca ma montez pe ceva si vreau sa fac ceva, reusesc de obicei", declara George in show-ul de la PRO TV."Colegii lui ne-au anuntat dimineata, in jurul orei 8.00, ca unul din grupul lor a cazut si nu mai raspunde, nu mai are nicio reactie, nu mai raspunde la telefon. A cazut de pe stanca, practic cateva sute de metri, nu avea nicio sansa sa supravietuiasca", a declarat Claudiu Vasilescu, de la Salvamont Busteni.In urma cu exact doi ani, pe 28 octombrie, George reusea cea mai buna performanta, la concursul "Ninja Warrior".In 2018, in aceeasi zona, un turist american s-a prabusit in timpul unui salt extrem, executat tot cu o parapanta de viteza, de la Crucea de pe Caraiman, spre Busteni, scrie Adevarul.ro Speedflying este un sport nou si putin cunoscut in Romania. Nu are foarte multi adepti, tocmai pentru ca este foarte riscant. Pana acum, zeci de pasionati ai acestui sport din intreaga lume si-au pierdut viata.Citeste si: