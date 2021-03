Titi Aur, despre cazul soferitei care a accidentat mortal doua fete, in Bucuresti: "I s-a sters imaginea, n-a mai inteles nimic, s-a speriat"

A fost retinuta 24 de ore

Fostul campion de raliuri si expert in condus defensiv precizeaza ca o parte din vina ar fi avut-o si modul in care a invatat sa sofeze, insa cel mai probabil alta ar fi fost situatia daca in zona ar fi fost limitatoare de viteza, conform Digi 24 Titi Aur a aratat care sunt mecanismele psihologice care au facut-o pe soferita sa nu schiteze niciun gest de a incerca sa evite coliziunea mortala:"Eu cred ca in aceasta situatie, daca strada ar fi avut limitatoare de viteza, indicatoare, ar fi putut sa influenteze viteza initiala a soferitei respective.Adica avand o restrictie de viteza, avand niste bumpere, niste zone care practic te obliga sa franezi, ar fi putut sa influenteze viteza initiala.Dar ce este cert e ca odata ajunsa in intersectie, cu viteza mai mare sau mai mica, a avut un motiv de s-a speriat. De ce s-a speriat nu stim exact.Poate tocmai pentru ca s-a trezit in intersectie cu viteza prea mare. Poate a avut un moment emotional nu stiu de care, poate sotul ei din dreapta a strigat, a facut, nu stim ce a fost in masina, cert este ca din imagini se vede clar ca odata intrata in intersectie si pana in momentul impactului, a accelerat incontinuu, nu a franat, masina nu s-a lasat deloc de bot, adica nu a franat, nici vorba de urme de franare, nici macar nu a redus, ci a accelerat in continuu", a explicat Titi Aur.Fostul pilot de raliu spune ca daca tragea de volan spre stanga, probabil ca ar fi evitat tragedia."Mai mult, nu a virat putin stanga, pentru ca ea, mergand pe directia tot inainte, a lovit cele doua copile. Daca tragea putin stanga, numai cat trecea intersectia, daca se ducea un metru, un metru si jumatate inspre stanga, ceea ce inseamna foarte putin virat la stanga, ar fi trecut, bineinteles, peste borduri, ar fi intrat in gard, ar fi lovit masina, ar fi fost niste fiare indoite si un accident sa zicem banal, dar nu ar fi fost cu victime , ceea ce mie imi spune ca ea a fost inconstienta in acea perioada, in acea zona.De ce a fost? Pentru ca a incurcat efectiv pedalele: in loc sa franeze, a accelerat, accelerand a intrat in panica si mai mare si mai tare.Creierului, care ar trebui sa simta ca franezi, dar de fapt masina accelereaza, i s-a sters imaginea, n-a mai inteles nimic, s-a speriat. A tinut piciorul maxim pe acceleratie crezand in subconstient ca apasa pe frana si s-a intamplat aceasta nenorocire", a continuat Titi Aur explicatia.Exista doua piste atunci cand cineva nu trage de volan intr-o asemenea situatie: "Sau a fost terorista si a vrut sa omoare niste oameni, dar nu cred asta, pentru ca daca voia sa faca asta, tragea dreapta si mai omora inca doi copii sau chiar si pe acei tineri, dar asta e o extrema. De ce sa accelerezi sa te duci drept catre niste oameni care stateau pe bordura? Sau o faci intentionat, sau nu mai realizezi ceea ce faci", a aratat Titi Aur. Soferita care a provocat accidnetul mortal a fost retinuta luni seara pentru 24 de or e pentru infractiunile de ucidere din culpa si conducere sub influenta bauturilor alcoolice.La primele audieri, soferita a spus ca a incurcat pedala de frana cu cea de acceleratie, intrucat nu sofa prea des. Atunci, ea a negat ca ar fi consumat alcool , insa rezultatele testelor au indicat ca a consumat alcool inainte sa se urce la volan.Insa, ulterior, a declarat ca a avut o criza de stranut si de aceea a apasat cu putere pedala de acceleratie.