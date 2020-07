Trafic blocat pe DN 1, la Azuga, dupa un accident cu mai multe autovehicule, inclusiv un autobuz

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, evenimentul s-a petrecut la km 133+900, pe sensul de mers catre Brasov, traficul fiind blocat pe ambele sensuri.In accident sunt implicate mai multe autovehicule, inclusiv un autobuz cu pasageri, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Politia informeaza ca un barbat de 20 de ani a condus o autoutilitara pe sensul catre Bucuresti si, posibil pe fondul unei depasiri neregulamentare, a patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune cu un autobuz in care se aflau 13 pasageri si care circula pe sensul catre Brasov. Ulterior, a fost proiectat intr-un ansamblul de vehicule (incarcat cu apa minerala) condus de un barbat de 51 de ani care circula catre Bucuresti.In urma testarii cu aparatul etilotest a soferului autoutilitarei a rezultat o valoare de 0,13 mg/l alcool pur in aerul expirat, precizeaza sursa citata.In urma evenimentului, nu au rezultat victime , mai arata IJP Prahova. Traficul este blocat pentru efectuarea cercetarilor.