UPDATE Circulatia a fost reluata pe DN1. Doua persoane au fost ranite in urma unui grav accident rutier

Pe DN 1, la intrarea in Porumbacu de Jos, un sofer in varsta de 29 de ani, din Bacau, in timp ce conducea spre Brasov un autoturism cu volan pe dreapta, in curba la dreapta, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de catre un brasovean in varsta de 59 de ani. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a soferului din Bacau si a pasagerei din auto condus regulamentar, o femeie in varsta de 54 de ani, din Brasov", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter.La locul accidentului au intervenit cinci echipaje de la Ambulanta si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), printre care si un echipaj de descarcerare, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Alina Voina.Traficul este blocat in totalitate pe DN1, miercuri, 30 decembrie, in jurul orei pranzului, in localitatea Porumbacu de Jos. Miercuri, cu o zi inainte de Revelion, inca de la primele ore ale diminetii s-au format coloane de masini in localitatile Ploiesti, Comarnic si Busteni.