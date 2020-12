Tragedie in Neamt: minor ranit grav dupa ce a fost accidentat de o masina. La volanul autoturismului era un tanar de 25 de ani

Potrivit sursei citate, minorul s-ar fi aflat pe partea carosabila atunci cand a fost surprins de autoturism."Din cercetarile preliminare efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un tanar de 25 de ani, din Suceava, conducea un autoturism pe DN 15C, in localitatea Baltatesti a surprins si accidentat un minor de 10 ani, care s-ar fi deplasat pe partea carosabila.In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala grava a minorului, acesta fiind preluat de un echipaj medical si transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate", a declarat purtatorul de cuvant al IJP Neamt.Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare din culpa.