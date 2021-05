Tramvai sfartecat la Iasi de un TIR care n-a acordat prioritate. Cabina trenului urban a fost pur si simplu smulsa VIDEO

Nicio persoana nu a fost ranita in urma accidentului foarte grav.Tramvaiul tocmai iesise din rondul de la Baza 3 din municipiul Iasi, moment in care a fost lovit violent de un TIR.Cabina tramvaiului a fost distrusa aproape in totalitate. Reprezentantii companiei locale de transport sustin ca nicio persoana aflata in mijlocul de transport nu a fost ranita.O pasagera in tramvaiul respectiv a scris ulterior pe retelele de socializare ca soferul TIR-ului nu s-ar fi asigurat si a lovit in plin mijlocul de transport. Ea a spus ca, daca vatmanul nu ar fi franat la timp, exista pericolul ca tramvaiul sa se fi rasturnat."Vatmanul a stiut sa reactioneze la timp si a folosit franele, ca altfel ne rasturna. Impactul a fost puternic", a scris pasagera.Din primele cercetari ale politistilor rezulta ca soferul TIR-ului nu ar fi acordat prioritate tramvaiului, acesta din urma ruland in timp ce semaforul arata culoarea verde. Circulatia tramvaielor in zona a fost intrerupta timp de peste jumatate de ora.Conducerea companiei locale de transport a demarat o ancheta in acest caz.