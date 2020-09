Trei copii raniti intr-un accident produs pe centura unui oras important. O fata de 14 ani a fost grav ranita

"In accident au fost implicate un autotren si un autoturism in care se aflau 4 persoane (un adult si 3 minori). In urma impactului, cele 4 persoane din autoturism au necesitat ingrijiri medicale si au fost transportate la spital (o tanara de 14 ani, a fost transportata la spital, in stare de inconstienta)", arata ISU.Cauzele accidentului nu au fost inca anuntate.Vom reveni.