Trei oameni au fost loviti de bustenii cazuti dintr-un autocamion in mers. Lemnele s-au desprins intr-o curba pe un drum de munte

Evenimentul s-a produs sambata, 18 iulie, pe DN 17, in judetul Suceava, in virajele de pe drumul montan dintre localitatile Frasin si Molid. Bustenii au surprins in cadere o femeie in varsta de 50 de ani si un copil in varsta de 10 ani, care se aflau pe marginea drumului deoarece masina lor se defectase. Autoturismul a fost avariat in urma accidentului.O a treia persoana, un barbat in varsta de 52 de ani, se afla pe marginea drumului si a fost surprinsa de trunchiurile de copac in cadere.La fata locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospeciala de descarcerare si o ambulanta SMURD , fiind sprijiniti de trei echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean.Cele trei victime , constiente si cooperante, prezentau multiple traumatisme, iar dupa ce militarii au indepartat bustenii pentru ca salvatorii sa aiba acces la victime, au primit ajutor, au fost stabilizate si transportate, ulterior, la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava.