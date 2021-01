VIDEO Trei tineri au supravietuit miraculos dupa ce au fost spulberati de o masina. Aruncati in aer la cativa metri, adolescentii au scapat cu cateva zgarieturi

Cei trei tineri au fost spulberati de un autoturism care a ricosat dupa o coliziune cu alta masina, potrivit Stiri de Buzau Pe filmarea publicata se observa cum un autoturism intra cu viteza foarte mare intr-un grup de tineri stransi pe un trotuar, distruge gardul si ii arunca la cativa metri distanta.Dupa ce a fost catapultat la aproape zece metri, unul dintre tineri aterizeaza in fund pe aleea unei curti, se ridica, apoi fuge.Masina care a produs accidentul se opreste la cativa metri distanta de locul in care a lovit pietonii.Dintre cei trei pietoni raniti , o fata si un baiat au ajuns la Spitalul Nehoiu, de unde au plecat in aceeasi seara, neavand decat mici zgarieturi la maini si picioare.O adolescenta de 17 ani a fost trimisa la Urgentele Spitalului Judetean Buzau, insa ea a fost tratata si externata la scurt timp.