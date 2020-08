Tulcea: Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs din cauza vitezei excesive

Din primele verificari ale lucratorilor IPJ Tulcea a reiesit ca, un galatean, in varsta de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe drumul national 22D, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei, a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 46 de ani, din judetul Galati, vehiculul fiind proiectat in altul, condus de un tanar de 23 de ani, din comuna Niculitel, judetul Tulcea."In urma accidentului a rezultat ranirea a trei pasageri, cate unul din fiecare autoturism. Toti conducatorii posedau permis de conducere si nu se aflau sub influenta bauturilor alcoolice", a precizat IPJ Tulcea.Politistii continua cercetarile pentru a stabili toate circumstantele producerii evenimentului.