Turcia spera sa finalizeze in aprilie propriul vaccin anti-COVID-19, pe care doreste sa il ofere "intregii omeniri"

"Am ajuns intr-o faza importanta a vaccinului nostru. Preconizam sa-l aducem in stadiu de aplicare, cel tarziu in aprilie, si ne gandim sa-l oferim intregii omeniri in conditii adecvate", a spus presedintele turc intr-un discurs sustinut in fata grupului parlamentar al partidului sau islamist AKP.Presedintele Erdogan a reaminitit ca in mesajul sau din weekendul trecut, cu prilejul summitului G20, a insistat ca studiile pentru elaborarea de vaccinuri impotriva COVID-19 "nu ar trebui sacrificate pentru ambitii politice si comerciale, ci ar trebui sa fie un patrimoniu al intregii omeniri".In mai multe laboratoare din Turcia se desfasoara studii pentru dezvoltarea unui vaccin anti-COVID-19, insa doar Universitatea Erciyes, din orasul Kayseri, a ajuns la faza de testare pe pacienti umani.Primele doze ale acelui vaccin turcesc, numit Erucov-Vac, au fost injectate pe 5 noiembrie unui grup de 44 de voluntari, iar autoritatile locale prevad ca aceasta prima faza de testare sa se incheie in ianuarie anul viitor.Pe de alta parte, ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a anuntat ca Turcia a semnat un contract pentru achizitionarea a 10 milioane doze de vaccin de la compania chineza Sinovac. El a adaugat ca vaccinul chinezesc va fi distribuit, pe termen scurt si in mod gratuit, persoanelor care fac parte din categoriile de risc.