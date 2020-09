Un barbat a fost accidentat mortal de un tramvai al liniei 41 din Capitala

"In jurul orei 16.00, prin apel 112, Brigada Rutiera a fost sesizata cu privire la producerea unui accident rutier pe Sos Virtutii.Din primele date, conducatorul tramvaiului liniei 41, care se deplasa pe Sos Virtutii, dinspre Crangasi catre Lujerului, in zona Pod Ciurel, a accidentat un barbat in varsta de aproximativ 50-60 ani.In urma impactului, victima a decedat la fata locului.A fost testat vatmanul, rezultatul fiind 0.Calea de rulare a tramvaielor este blocata pe Sos Virtutii, dinspre Crangasi catre Lujerului", a transmis Brigada de Politie Rutiera.Politistii incearca sa vada in ce conditii s-a produs accidentul.Citeste si: