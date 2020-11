A murit cand incerca sa schimbe o roata. Explozia l-a proiectat la cativa metri

Accidentul s-a produs in comuna Ganeasa, la o vulcanizare."In aceasta dupa-amiaza, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat cu privire la faptul ca la o vulcanizare din comuna Ganeasa a avut loc un incident. Politistii s-au deplasat de indata la locul producerii evenimentului si din primele verificari se pare ca un barbat, de 40 de ani, in timp ce ar fi incercat sa schimbe anvelopa unui autocamion, ar fi fost proiectat la o distanta de aproximativ 4 metri de explozia acesteia. Din pacate, barbatul si-a pierdut viata", a spus Alexandra Dicu.Politistii au deschis dosar penal si efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa, precum si pentru neluarea si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.Citeste si: