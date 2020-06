Un barbat a murit si altul a fost grav ranit in Vrancea, dupa ce masina in care se aflau a lovit un copac. Soferul incerca sa evite o pisica

Ziare.

"Vineri dupa-amiaza, pe DJ 205R, in afara localitatii Slobozia Ciorasti, conducatorul unui autoturism a incercat sa evite un obstacol, moment in care a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un copac. Din impact a rezultat decesul pasagerului si ranirea conducatorului auto", au transmis reprezentantii IPJ Vrancea.Pasagerul aflat pe scaunul din dreapta a ramas incarcerat, pentru scoaterea sa din masina fiind necesara interventia unui echipaj de descarcerare."Doua echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani, au intervenit luni, in jurul orei 17:50, la un accident rutier produs pe raza localitatii Slobozia Ciorasti, dupa ce un autoturism a iesit in afara partii carosabile si a intrat intr-un pom. In urma accidentului au rezultat 2 victime , dintre care una ramasa incarcerata. Echipajul de descarcerare a actionat pentru extragerea victimei din autoturism insa din nefericire aceasta a fost extrasa in stare de inconstienta si nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul. Soferul a fost preluat de un echipaj SAJ si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Focsani", a transmis purtatorul de cuvant al ISU Vrancea.Surse din ancheta a declarat, pentru News.ro, ca soferul a incercat sa evite o pisica ce a iesit pe drum si a pierdut controlul masinii.