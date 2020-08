Un barbat aflat intr-o barca a murit dupa ce s-a lovit de crengile unor copaci de pe malul Dunarii

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Tulcea, luni, politistii au fost sesizati despre faptul ca, in urma unui eveniment naval, o persoana ar fi suferit mai multe leziuni."Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat de 39 de ani, din judetul Ilfov, in timp ce se deplasa cu o ambarcatiune pe fluviul Dunarea, in zona Chilia, ar fi intrat in coliziune cu ramuri ale unor arbori aflati in apropierea malului. In urma evenimentului, a rezultat decesul barbatului", a transmis IPJ Tulcea.Politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi Tulcea continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul.