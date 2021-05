Un barbat de 77 de ani din Vrancea a murit strivit de tractor. S-a intamplat luni seara

Potrivit ISU Vrancea, pompierii militari au fost solicitati sa intervina luni, in localitatea Vizantea-Livezi, pentru extragerea unei persoane surprinse sub un tractor.La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Statiei de Pompieri Vidra cu o autospeciala de interventie Pompierii au actionat pentru extragerea barbatului de sub tractor."Din nefericire, persoana de sex masculin, in varsta de 77 de ani, a suferit leziuni incompatibile cu viata, echipajul SAJ declarand decesul", precizeaza sursa citata.