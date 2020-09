Un barbat din Vaslui este in stare grava dupa ce a fost atacat de un taur

"Echipajul de terapie intensiva mobila a fost solicitat sa intervina in localitatea Garceni, pentru pacient in varsta de 61 care a suferit multiple plagi in urma unei agresiuni animale. Barbatul a fost atacat si impuns de mai multe ori de un taur.La sosirea echipajului de interventie , victima prezenta multiple plagi, avea insuficienta respiratorie si se afla in stare de inconstienta", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.La fata locului a fost solicitat elicopterul SMURD , pentru ca victima sa fie transferata la o unitate medicala de specialitate din municipiul Iasi.Citeste si: