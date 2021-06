Un barbat este in stare grava la spital, in coma de gradul 4, dupa ce a ramas prins cu capul sub cabina unui tractor

"Cu putin timp in urma pompierii s-au deplasat pe Strada Depozitelor pentru extragere unei persoane care ar fi ramas prinsa cu capul sub cabina unui cap tractor. Nu a fost nevoie de descarcerarea persoanei, deoarece cabina a fost ridicata, iar barbatul de aproximativ 50 de ani a fost preluat de catre un echipaj SAJ", au transmis, vineri seara, reprezentantii ISU Arges.Pacientul a fost dus la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, de un echipaj al SAJ, in coma de gradul IV."A fost intubat, prognosticul medicilor fiind rezervat. In acest moment, se afla in Unitatea de Primiri Urgente, unde se continua investigatiile", au transmis autoritatile sanitare din Pitesti.