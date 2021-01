VIDEO Cine este interlopul care a intrat cu masina in caruciorul in care se afla un copil. Este cunoscut drept unul dintre cei mai periculosi batausi din Bucuresti

Cine este interlopul Florin Bloju

Este vorba despre interlopul Florin Bloju (56 de ani), potrivit unor surse judicare, un cunoscut bataus care controleaza o parte din cartierul Drumul Taberei. Acesta a intrat pur si simplu cu masina in carucior, apoi a plecat.Tatal bebelusului a sunat la politie , iar agresorul a fost identificat si dus la audieri la Sectia 25 Politie."Astazi, in jurul orei 10.40, prin apel 112, o persoana a sesizat ca a fost lovit cu intentie, el si copilul aflat in carucior, de un conducator auto. Sectia 25 Politie a efectuat primele verificari pentru identificarea si depistarea conducatorului auto.Cercetarile au fost preluate si sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri in vederea stabilirii situatiei de fapt si de drept", a transmis Politia Capitalei.Desi sustine ca nu a vrut sa ii faca rau copilului, in urma audierilor, acesta fost retinut."Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la omor , cu inculpatul in stare de retinere", a transmis Politia Capitalei, vineri seara."Nu am dat doamna, am vrut sa bag marsarier si am dat, a intrat a intaia. Nu s-a intamplat nimic, nu am vrut sa se intample nimic", a spus Florin Bloju ziaristilor inainte sa intre la audieri.Agresorul bebelusului nu este la prima abatere. Cu mai multi ani in urma, acesta l-ar fi lovit intentionat cu masina pe fostul luptator basarabean, Tolea Ciumac.Se pare ca incidentul nu a avut niciun fel de urmare la acea vreme.Despre Bloju se mai spune ca ar fi unul dintre capii retelelor de hoti de masini din Capitala si ca ar fi avut legaturi cu un fost politist de la Brigada Rutiera a Capitalei.