Un mort si trei raniti la Ratesti - Arges, in urma unui accident provocat de o tanara de 19 ani fara permis

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean au intervenit la un eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme."Din accident au rezultat patru victime , dintre care un barbat a decedat, o femeie a fost preluata de Serviciul de Ambulanta Judetean, un copil de doi ani cu escoriatii frontale, impreuna cu mama acestuia, au fost transportati la spital de catre un echipaj SMURD de prim ajutor calificat", precizeaza ISU Arges.Din cercetarile preliminare efectuate de politistii Formatiunii Rutiere Topoloveni s-a stabilit ca o tanara de 19 ani din Ratesti, care conducea un autoturism pe DJ 702G fara a detine permis, nu a acordat prioritate de trecere unei alte masini, conduse regulamentar pe DJ 702J de un barbat de 62 de ani din Gaesti."Ca urmare a coliziunii, al doilea autoturism a fost proiectat in gardul unui imobil, rezultand decesul conducatorului auto, barbatul de 62 de ani din Gaesti, ranirea grava a pasagerei dreapta fata din acelasi autoturism, o femeie de 58 de ani", a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Arges.Conform sursei citate, tanara fara permis si o fetita de doi ani, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului condus de ea, au fost ranite usor.Politistii au intocmit dosar penal pentru conducere fara drept, ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, verificarile continuind pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.