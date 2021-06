Tragedie in Belgia: un roman a murit si alti cinci sunt raniti in urma prabusirii unei caldiri. Cauzele dezastrului sunt necunoscute VIDEO

Printre victime se afla si 6 romani.Unul dintre romani a fost scos fara viata dintre daramaturi de echipele de interventie Din motive inca necunoscute, o parte a cladirii s-a prabusit si a doborat schelele pe care se aflau muncitorii. 3 au fost gasiti decedati, 12 au fost recuperati in viata, iar alti doi sunt in continuare dati disparuti. Pompierii au adus si caini ca sa-i caute.Potrivit unui muncitor, schela s-a plabusit brusc in timp ce muncitorii erau ocupati sa curete fatada. Asta in timp ce un alt grup de muncitori lucrau la demolarea unei podele, din care patru oameni au fost dati disparuti, relataza TVR Moldova.