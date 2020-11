Accident mortal la Floresti, in Prahova. Soferul ar fi facut infarct la volan

Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs dupa ce soferul a parasit partea carosabila si a intrat intr-un stalp de electricitate, transmite observatorulph.ro Surse neoficiale au declarat pentru observatorulph.ro ca victima accidentului ar fi facut infarct la volan.Politistii cerceteaza imprejurarile in care s-a produs tragedia in cadrul unui dosar penal. Trupul neinsufletit a fost transportat la SML in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.Citeste si: