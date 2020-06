Un sofer care facea live la volan a produs un accident cu 6 victime

Ziare.

Accidentul a avut loc pe bulevardul Mihai Eminescu din Botosani, fiind implicate patru autoturisme.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, accidentul s-a produs in momentul in care autoturismul, condus de tanarul de 28 de ani, a lovit violent in spate un alt autovehicul pe care l-a proiectat pe contrasens, intr-o masina care circula regulamentar."Un autoturism care se deplasa pe bulevardul Mihai Eminescu, inspre strada Sucevei, nu pastreaza o distanta regulamentara fata de autoturismul care rula pe aceeasi directie de mers, in fata sa, imprejurare in care intra in coliziune cu acesta si il proiecteaza intr-un alt autoturism care se deplasa regulamentar din sens opus. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat", a afirmat Neniscu.Cea de-a patra masina implicata era parcata pe partea dreapta a bd. Mihai Eminescu.Din accident au rezultat sase victime, dintre care una incarcerata in autoturismul rasturnat pe partea carosabila. Ele au fost transportate cu ambulantele la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati".