Beat si fara permis, un barbat s-a rasturnat cu masina pe Autostrada Soarelui. A fost arestat preventiv

Accidentul s-a produs la data de 17 octombrie 2020. Politistii Brigazii Autostrazi au intervenit la locul producerii unui eveniment rutier, pe autostrada A2, km. 35+970 m, in zona unde traficul este restrictionat pe o singura cale de mers.Din cercetari a reiesit ca un barbat ar fi condus un autoturism, sub influenta alcoolui si ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, trecand prin balizajul ce separa sensurile de mers, dupa care ar fi patruns pe contrasens, unde s-ar fi rasturnat si ar fi ramas imobilizat pe banda de decelerare.Potrivit politiei, conducatorul autoturismului a fost testat in vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul fiind 1.16 mg/l, ulterior fiind condus la Spitalul Lehliu-Gara, in vederea prelevarii mostrelor biologice.In urma analizei probelor de sange, la prima proba a reiesit ca acesta a avut o alcoolemie de 3.15 mg/l alcool in sange, iar la a doua proba a reiesit o alcoolemie de 2.97 mg/l.De asemenea, in urma verificarii in bazele de date, s-a stabilit faptul ca barbatul nu este posesor de permis de conducere.In autoturism se mai aflau 3 persoane. Din fericire, in urma evenimentului, nu au fost persoane ranite.Balizajul a fost distrus pe o portiune de aproximativ 50 de metri.Barbatul a fost retinut de politisti, la data de 18 octombrie, iar luni, 19 octombrie, Judecatoria Lehliu-Gara a dispus fata de acesta masura arestarii preventive pentru 30 de zile.Politistii mai transmit ca, in Romania, toleranta in ceea ce priveste conducerea sub influenta alcoolului este zero.Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana avand o imbibatie alcoolica in sange de peste 0,8 g/l este infractiune. Sub aceasta valoare, fapta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda si cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru 90 de zile.