Un sucevean aflat la volanul unui Mercedes a lovit cinci masini incercand sa depasesca intr-o curba

Accidentul a avut loc pe raza localitatii Badeuti. Intr-o curba usoara la dreapta, soferul in varsta de 32 de ani a intrat in depasirea unui autorutism Mercedes , condus de un tanar de 24 de ani.In momentul depasirii, soferul care a intrat in depasire a acrosat un Audi care circula din sens opus si masina pe care a incercat sa o depaseasca, arata observatornews.ro.In urma impactului, unul dintre soferi a pierdut controlul volanului si a acrosat un BMW , iar in urma coliziunii cu BMW-ul a acrosat o alta masina, Mitsubishi, care circula regulamentar din sens opus.In urma accidentului cu cele 5 autoturisme implicate a rezultat vatamarea corporala a trei persoane.Victimele au fost extrase din autoturisme de catre echipajele SMURD si transportate cu ambulantele la Spitalul Municipal Radauti, unde li s-au acordat ingrijiri medicale.Toti conducatorii auto implicati au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care le-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa", mai arata observatornews.ro