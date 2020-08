Un tanar a murit si alti opt au fost raniti in urma unui accident petrecut intr-un sat din Braila. Tinerii circulau cu o masina de marfa

"Politistii din cadrul Orasului Faurei au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe raza localitatii Visani, s-a produs un accident rutier. La fata locului, politistii din cadrul Serviciului Rutier si Politiei Orasului Faurei au constatat ca, un tanar de 21 de ani, din comuna Visani, in timp ce conducea o autoutilitara, cu care transporta alte opt persoane, cu varstele cuprinse intre 16 si 22 de ani, a pierdut controlul asupra vehiculului si s-a lovit de un buldoescavator care era parcat in afara partii carosabile. In urma evenimentului a rezultatul decesul unuia dintre pasageri, in varsta de 21 de ani, din comuna Visani", se arata intr-un comunicat remis de IPJ Braila.Ceilalti opt tineri, respectiv soferul si cei sapte pasageri, au fost raniti si au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar in cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.