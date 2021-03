Un tanar beat a furat o masina si a produs un accident rutier in Timisoara. Adolescentul de 17 ani a fugit de politisti

Sambata, 6 martie, politistii Sectiei 3 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca un autoturism a fost sustras de pe strada Eternitatii din municipiului Timisoara. In jurul orei 21:00, autoturismul a fost depistat in trafic pe strada Amurgului de catre politistii Sectiei 5 Timisoara.Din autoturism a coborat conducatorul auto in varsta de 17 ani care a fugit pe partea carosabila, politistii pornind in urmarirea acestuia, moment in care a fost accidentat de un autoturism care se deplasa regulamentar pe Calea Aradului. In urma impactului tanarul de 17 ani, a fost ranit usor, transmite IPJ Timis. Tanarul consumase bauturi alcoolice , precizeaza autoritatile."Totodata, acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultand o valoare de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat", mai transmite IPJ Timis.Politistii au intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de furt , conducerea unui autovehicul fara permis de conducere si pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului.