VIDEO Accident cumplit in judetul Cluj. Un tanar de 22 de ani a murit dupa ce a intrat cu bolidul BMW sub un TIR

In urma impactului, tanarul a ramas incarcerat si a fost nevoie de interventia pompierilor pentru a putea fi scos de sub mormanul de fiare. A fost dus la spital, insa medicii nu au mai putut sa-l salveze, conform Ziua de Cluj Barbatul a suferit traumatisme severe la nivelul capului si era inconstient la momentul interventiei."Solicitarea pentru interventia de urgenta a fost primita in jurul orei 9.50, iar locul accidentului au fost dislocate o autospeciala cu modul de descarcerare si 2 echipaje SAJ.Pompierii au gasit la fata locului un autocamion si un autoturism avariate, iar in autoturism se afla incarcerat un tanar de aproximativ 20 de ani. Acesta prezenta traumatisme severe la nivelul capului si se afla in stare de inconstienta", a anuntat ISU Cluj.