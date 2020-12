FOTO Accident mortal pe un drum din Constanta. Un tanar de 23 de ani a murit, iar doua persoane sunt ranite, intre care si un copil

In urma impactului, au rezultat trei victime incarcerate, transmite Ziua de Constanta La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor precum si echipaje ale Politiei Rutiere pentru a stabili cu exactitate cauzele si circumstantele in care a avut loc evenimentul. Interventia se afla in desfasurare.Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, spune ca la accidentul rutier intervin urmatoarele forte: o autospoeciala de descarcerare grea, o autospeciala de stingere cu modul descarcerare, o autospeciala transport personal si victime multiple, o ambulanta terapie intensiva mobila SMURD C, un echipaj de prim ajutor SMURD B, doua echipaje ale SAJ Constanta. Din primele informatii, sunt trei persoane incarcerate, dintre care un copil. Una dintre aceste trei persoane ar fi inconstienta. Misiunea este in dinamica.Potrivit Politiei, un autoturism, condus de un barbat de 25 de ani, a intrat in coliziune cu un copac.In urma impactului a rezultat decesul la fata locului a unui barbat de 23 de ani, precum si vatamarea corporala a 2 pasageri.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala."La accidentul de la Cobadin sunt trei victime: un pacient decedat, un pacient constient cu politrauma majora, un pacient de 9 ani traumatism membru superior si membru inferior, constient. Cele doua victime constiente sunt transportate la Spitalul Judetean", a transmis medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta.Citeste si: