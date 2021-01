Trebuia sa stea in carantina insa a plecat cu masina fara sa aiba permis si era sa moarta in accident

Peste 3.000 de sanciuni in 24 de ore

"La data de 26 ianuarie 2021, in jurul orei 23.45, politistii din Blaj au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, din care au rezultat pagube materiale. Un tanar, de 27 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, ar fi intrat in coliziune cu doua autoturisme parcate pe marginea carosabilului.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.De asemenea, au constatat ca atat conducatorul auto, cat si o tanara, de 17 ani, pasagera in autoturismul condus de acesta, ar fi trebuit sa se afle in carantina, la domiciliu, ca urmare a faptului ca, la data de 23 ianuarie, s-au intors din Italia", transmite Politia Romana.Tanarului i-a fost intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere fara permis si i-a fost aplicata o sanctiune contraventionala, de 1.000 de lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Fata de tanara care il insotea a fost luata masura sanctionarii contraventionale cu amenda de 500 de lei, in baza aceluiasi act normativ.In urma cu o saptamana, Romania a actualizat lista tarilor din zona galbena. Conform documentului, cine se intoarce din Italia trebuie sa ramana doua saptamani in carantina.Conform celor mai recente informatii in Romania, 60.492 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 159 de persoane.In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19.Peste 6.600 de politisti, impreuna cu jandarmi , politisti de frontiera , cadre ISU, politisti locali, reprezentanti ai ANSVSA, ANPC , Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor si ai autoritatilor publice locale, au desfasurat 823 de actiuni de verificare a modului in care se respecta masurile de protectie sanitara la nivel national.Au fost efectuate 63.636 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse.In urma actiunilor punctuale de control, au fost aplicate peste 3.866 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 665.670 de lei.