Un TIR a lovit o masina apoi a intrat intr-o casa. Accidentul grav s-a produs pe unul dintre cele mai circulate drumuri din tara FOTO VIDEO

Soferul unui TIR a pierdut controlul volanului, a acrosat un autoturism apoi a intrat cu mastodontul intr-o casa. S-a intamplat in localitatea Tamna din judetul Mehedinti.Portiunea de drum de pe care a iesit TIR-ul este una dreapta, iar casele sunt la distanta mare de carosabil."In aceasta dimineata, un barbat de 39 de ani, din judetul Dolj in timp ce conducea un autotren, pe DN 6, in localitatea Tamna a parasit partea carosabila, a acrosat un autoturism parcat, dupa care a intrat in coliziune cu un imobil.In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto, care a fost transportat la o unitate medicala pentru acordarea de ingrijiri de specialitate.In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa", a transmis IPJ Mehedinti.